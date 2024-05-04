Выпускников нескольких факультетов медвузов Казахстана перестали считать врачами

Выпускники факультетов «общественное здравоохранение» и «медико-профилактическое дело», окончив медицинский вуз, теперь не приравниваются к врачам. Это является проблемой для молодых специалистов, которую в своём депутатском запросе озвучила Гульдара Нурумова, передает informburo.kz

Изменения, касающиеся квалификации и оплаты их труда, ввели приказом министра здравоохранения от 14 апреля 2023 года. Несмотря на квалификации и высшее образование, при равных условиях и объёмах работы такие выпускники получают меньше своих коллег.

Ситуация повторяется и со специалистами лабораторий с высшим биологическим образованием в медицинских организациях.

Около 70% (1168 сотрудников) в лабораториях медицинских организаций страны составляют специалисты с высшим биологическим образованием. Они выполняют одинаковые функциональные обязанности с врачами-лаборантами.

«Многие из них в своё время прошли первичную профессиональную переподготовку по лабораторной диагностике на базах постдипломного образования при медицинских вузах, десятки лет трудились врачами-лаборантами, имеют большой опыт. Но после этого приказа были переведены со ставки врача-лаборанта на ставку специалиста лаборатории с заработной платой технического персонала, несмотря на то что их работа связана с инфицированным и заразным биологическим материалом, токсическими химикатами и вредными излучениями от оборудования. Учитывая их опыт и вклад в медицину, особенно в период пандемии, считаем несправедливым то, что они оказались в таком шатком, достаточно запутанном положении не по своей вине», – зачитала свой запрос депутат на заседании мажилиса 2 мая.

По её словам, есть выпускники медицинских университетов по специальностям «биомедицина», «биология», которым при поступлении обещали выпустить их врачами-лаборантами. Но в итоге они получили образование «специалиста лаборатории».

«Есть выпускники педагогических университетов, окончившие факультеты «медико-биологическое дело», «биотехнологии», которые, согласно действующему приказу, остались не у дел – не относятся ни к медицинским работникам, ни к учителям биологии», – отмечает Гульдара Нурумова.

Согласно закону «О биологической безопасности РК» сотрудникам лаборатории должны платить с учётом уровня биологических рисков, вредных и опасных условий труда.

Депутаты рекомендуют внести следующие изменения:

разработать и утвердить квалификационные требования и стандарты для выпускников факультетов «общественное здравоохранение», «медико-профилактическое дело» и специалистов лабораторий с немедицинским образованием в области клинической лабораторной диагностики;

восстановить в должности «врач-лаборант» специалистов лабораторий, работавших в этой должности до декабря 2020 года.

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