Выпускной как свадьба: родители массово бронируют рестораны и ведущих

В Казахстане родители выпускников продолжают активно готовиться к школьным праздникам. Несмотря на действующие ограничения, многие уже заранее бронируют банкетные залы и ведущих, а сами школьники подбирают наряды, сообщает КТК.
По словам родителей, выпускной — важное событие, которое хочется запомнить, поэтому отказываться от торжеств они не спешат.
Рестораны почти заняты, цены растут
Подготовка к выпускным вечерам началась ещё в марте. В популярных заведениях свободных дат уже практически не осталось. Рестораны предлагают специальные меню и акции для привлечения клиентов.
Как рассказала руководитель сети ресторанов Гульнар Кенескызы, стоимость банкета составляет от 16 до 25 тысяч тенге на человека. В эту сумму входит полный стол — закуски, салаты и горячие блюда.
При этом в заведениях стараются учитывать социальную ситуацию: для некоторых семей выделяют бесплатные места.
Ведущие и шоу — нарасхват
Не меньше спроса и на услуги ведущих. По словам шоумена Алишера Киякова, июнь традиционно становится самым загруженным месяцем.
Несмотря на стоимость услуг около 500 тысяч тенге, бронирования начались ещё в декабре. В программу включают современные конкурсы, музыкальные новинки и интерактивы, например «битву поколений» между родителями и детьми.
Кроме того, на выпускные всё чаще приглашают артистов и шоу-балеты, что делает мероприятия похожими на свадьбы по масштабу.
Наряды: аренда и дорогие покупки
Особое внимание выпускники уделяют внешнему виду. Девушки чаще выбирают пышные платья с блёстками и пайетками, при этом классикой остаётся чёрный цвет.
Аренда платья обойдётся примерно в 30 тысяч тенге, тогда как покупка или пошив начинается от 200 тысяч. Подготовка в салонах проката стартует ещё в январе, а примерки проходят целыми классами.
Для юношей также доступны комплекты с костюмами и аксессуарами — их аренда стоит около 30 тысяч тенге.
Сколько стоит выпускной
В среднем расходы на одного выпускника составляют около 80 тысяч тенге. Однако в эту сумму не входят дополнительные траты — аренда транспорта, услуги визажистов, причёски и приглашённые артисты.
С учётом участия родителей итоговая сумма для семьи может быть значительно выше.
Не все готовы к таким тратам
Некоторые родители предпочитают более сдержанный формат. Так, мама выпускника Алия Таппергенова отмечает, что в их семье делают упор на школьную линейку и творческие номера.
Кроме того, выпускникам предстоит сдача ЕНТ и поступление в вузы, поэтому дополнительные расходы считают нецелесообразными.
Ограничения и возможные штрафы
Отдельного наказания за проведение выпускных в Казахстане нет. Однако штраф может грозить в случае, если несовершеннолетние находятся на улице после 22:00 без сопровождения
