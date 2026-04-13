Выпускной как свадьба: родители массово бронируют рестораны и ведущих

В Казахстане родители выпускников продолжают активно готовиться к школьным праздникам. Несмотря на действующие ограничения, многие уже заранее бронируют банкетные залы и ведущих, а сами школьники подбирают наряды, сообщает КТК.

По словам родителей, выпускной — важное событие, которое хочется запомнить, поэтому отказываться от торжеств они не спешат.

Рестораны почти заняты, цены растут

Подготовка к выпускным вечерам началась ещё в марте. В популярных заведениях свободных дат уже практически не осталось. Рестораны предлагают специальные меню и акции для привлечения клиентов.

Как рассказала руководитель сети ресторанов Гульнар Кенескызы, стоимость банкета составляет от 16 до 25 тысяч тенге на человека. В эту сумму входит полный стол — закуски, салаты и горячие блюда.

При этом в заведениях стараются учитывать социальную ситуацию: для некоторых семей выделяют бесплатные места.

Ведущие и шоу — нарасхват

Не меньше спроса и на услуги ведущих. По словам шоумена Алишера Киякова, июнь традиционно становится самым загруженным месяцем.

Несмотря на стоимость услуг около 500 тысяч тенге, бронирования начались ещё в декабре. В программу включают современные конкурсы, музыкальные новинки и интерактивы, например «битву поколений» между родителями и детьми.

Кроме того, на выпускные всё чаще приглашают артистов и шоу-балеты, что делает мероприятия похожими на свадьбы по масштабу.

Наряды: аренда и дорогие покупки

Особое внимание выпускники уделяют внешнему виду. Девушки чаще выбирают пышные платья с блёстками и пайетками, при этом классикой остаётся чёрный цвет.

Аренда платья обойдётся примерно в 30 тысяч тенге, тогда как покупка или пошив начинается от 200 тысяч. Подготовка в салонах проката стартует ещё в январе, а примерки проходят целыми классами.

Для юношей также доступны комплекты с костюмами и аксессуарами — их аренда стоит около 30 тысяч тенге.

Сколько стоит выпускной

В среднем расходы на одного выпускника составляют около 80 тысяч тенге. Однако в эту сумму не входят дополнительные траты — аренда транспорта, услуги визажистов, причёски и приглашённые артисты.

С учётом участия родителей итоговая сумма для семьи может быть значительно выше.

Не все готовы к таким тратам

Некоторые родители предпочитают более сдержанный формат. Так, мама выпускника Алия Таппергенова отмечает, что в их семье делают упор на школьную линейку и творческие номера.

Кроме того, выпускникам предстоит сдача ЕНТ и поступление в вузы, поэтому дополнительные расходы считают нецелесообразными.

Ограничения и возможные штрафы

Отдельного наказания за проведение выпускных в Казахстане нет. Однако штраф может грозить в случае, если несовершеннолетние находятся на улице после 22:00 без сопровождения

Горожане обсуждают: в Костанае меняют маршруты автобусов В Костанае продолжается обсуждение обновлённой схемы общественного транспорта. Власти планируют запуск новых маршрутов и уже...

Сирень нельзя ломать: что грозит нарушителям С приходом весны города наполняются ароматом цветущей сирени. Однако вместе с этим ежегодно возникает одна...

О резком ухудшении погоды предупреждают костанайцев 15 апреля ночью на севере и востоке Костанайской области ожидаются осадки в виде дождя и...