Выпускные вечера запретили проводить в кафе и ресторанах — Минпросвещения

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Как отметили в ведомстве, торжественное вручение аттестатов об окончании средней школы планируется провести в период с 20 по 22 июня 2023 года. После завершения учебного года в организации образования регионов будут направлены методические рекомендации по вручению аттестатов.
Одной из основных рекомендаций для руководства школ станет обеспечение безопасного проведения торжественного мероприятия, в том числе охрана жизни и здоровья выпускников.
«В соответствии с методическими рекомендациями проведение торжественного вручения аттестатов для выпускников 9, 11 (12) классов предусмотрено строго в стенах общеобразовательных школ. Министерством организация выпускных вечеров в развлекательных учреждениях (в ресторанах, кафе и так далее) не допускается», — сообщили в ведомстве..
Принять участие в торжественном мероприятии по вручению аттестатов смогут руководители школ, классные руководители, педагоги старших классов, выпускники 9, 11 (12) классов и их родители (законные представители).
«В целях соблюдения норм педагогической этики и профилактики коррупционных правонарушений при организации торжественного мероприятия по вручению аттестатов не допускается сбор денежных средств с родителей на привлечение аниматоров к мероприятиям, праздничных агентств, частных студий для проведения праздников, а также организация праздничных застолий, проведение экскурсий по городу району с арендой автомобилей, сбор средств на подарки администрации и педагогам», — добавили в министерстве..
По данным ведомства, в 2022—2023 учебном году общеобразовательные школы Республики закончат 172 205 обучающихся. (В области Абай- 4 736, Акмолинской — 4 976, Актюбинской — 8 281, Алматинской — 13 238, Атырауской — 6 232, ЗКО — 5 860, Жамбылской −12 185, Жетісу — 6 730, Карагандинской — 7 424, Костанайской — 4 320, Кызылординской — 8 535, Мангистауской — 7 499, Павлодарской — 4168, СКО — 3 466, Туркестанской — 30 306, Ұлытау — 1 599, ВКО — 4099, в городе Астана — 10 225, Алматы — 15 794, Шымкент −12 532).
Отмечается, что итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов будут проведены со второго по 13 июня текущего года, а государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов с пятого по 19 июня текущего года. В соответствии с установленными требованиями итоговые выпускные экзамены и государственные выпускные экзамены пройдут в стенах общеобразовательных школ..