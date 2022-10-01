Выпустили новую банкноту 20 000 тенге. Что делать со старыми?

30 сентября в Национальном банке Казахстана сообщили о выпуске в обращение новой банкноты номиналом 20 тыс. тенге.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Корреспонденту zakon.kz в пресс-службе НБК разъяснили, что делать казахстанцам со старыми купюрами.
В Нацбанке отметили, что все ранее выпущенные банкноты номиналом 20 тыс. тенге (2015 и 2021 годов выпуска) остаются в обращении наряду с банкнотами нового дизайна.
«Все они обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны», — сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
Код этого блока: