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Выпустили новую банкноту 20 000 тенге. Что делать со старыми?

30 сентября в Национальном банке Казахстана сообщили о выпуске в обращение новой банкноты номиналом 20 тыс. тенге.

Корреспонденту zakon.kz в пресс-службе НБК разъяснили, что делать казахстанцам со старыми купюрами.

В Нацбанке отметили, что все ранее выпущенные банкноты номиналом 20 тыс. тенге (2015 и 2021 годов выпуска) остаются в обращении наряду с банкнотами нового дизайна.

«Все они обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны», — сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

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