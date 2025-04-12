Гульжан Болеген и ее муж взяли в кредит новый кроссовер ровно месяц назад. Автомобиль молодая семья выбирала по двум главным критериям.

Во-первых, чтобы машина была просторной и удобной, во-вторых, чтобы были выгодные условия кредитования. Долго выбирать не пришлось.

«В автосалонах, как выяснилось, сейчас есть скидки на все модели автомобилей. Это нас и заинтересовало. Нам удалось взять машину в кредит, оплатив треть стоимости, со ставкой в 8% годовых, а, если бы оплатили первоначально половину стоимости кроссовера, то можно было бы получить кредит со ставкой в 4%», — говорит жительница Костаная Гульжан.

Сотрудники костанайских автосалонов говорят, что спрос на новые автомобили в последнее время вырос. Продажи машин в кредит, по их данным, увеличились, по сравнению с прошлым годом на 20, а то и на 30%. Основная причина — это выгодные условия кредитования и широкий ассортимент транспортных средств.

«Заводы-изготовители стали предоставлять в условиях конкуренции субсидированные кредиты для банков. То есть, для конечного потребителя это снизилась переплата, ставка по кредиту. То есть, количество машин в автосалонах, в принципе, достаточное. То есть, это способствует увеличению продаж новых автомобилей», — говорит руководитель отдела продаж Роман Гриньков.

Именно понимание того, что за автомобиль не придется много переплачивать, даже приобретая его в кредит, по словам автодиллеров, и стимулирует людей на покупки. Из-за этого, по данным первого кредитного бюро, за месяц банками выдано автокредитов на 165 миллиардов тенге. На ипотеку, за тот же период, столько денег не запрашивалось. И, как выяснилось, некоторые из клиентов салона надеются, что цены на некоторые автомобили могут снизиться еще.

«Обращают внимание на то, что производится у нас в стране, всегда задают этот вопрос. Потому, что много информации, что многие бренды китайского производства, автомобили китайских брендов, также у нас планируется открытие производства в Алматы. Поэтому, люди уже задаются вопросом, «возможно это приведет к снижению цены», локализация», — говорит специалист автосалона.

Согласно статистике за последние 3 месяца, три из пяти самых продаваемых марок автомобилей — китайского производства. Специалисты предполагают, что тенденция увеличения спроса на автомобили, продолжится и в дальнейшем.