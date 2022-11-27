Выросли цены на молочную продукцию в Костанайской области

Больше всего подорожали йогурты, сметана и твердые сыры.

Как отмечают сами молочники, это напрямую связано с удорожанием сырья, ферментов для производства, к примеру, сыров и упаковки. Все это серьезно коснулось всех производителей, даже тех, кто имеет собственные животноводческие фермы.

Согласно данным статистики, за год с октября 2021 года по октябрь 2022, цены на молочные продукты в РК увеличились на 28,2%. В том числе молоко подорожало на 28,3%, кисломолочные продукты — на 29,2%. Среди кисломолочных продуктов больше всего вырос в цене йогурт на 36,5%, кефир — на 19,7%, сметана — на 33,6%, творог — на 14,8%, твердый сыр — на 31,4%.

В ТОО «Олжа -Продукт», которое занимается реализацией продукции, произведенной на ферме Садчиковское, отмечают, что за этот период их твердые сыры выросли в цене на 22 процента. Год назад килограмм стоил в пределах — 2450 тенге — сейчас 3 тыс.тенге.

«Мы не поднимаем цены. Цена поднимается у импортеров. Цена поднимается из-за сырьевой базы, в сыры идут определенные ферменты и только из-за этого. Год был сложным не только у нас, подорожание сырьевой базы, большие проблемы с логистикой и все это заложилось. Сырье и увеличение сырьевой базы», — сообщила коммерческий директор ТОО «Олжа-Продукт» Наталья Жукова.

Эта ситуация отразилась и на стоимости плавленого сыра. Его стоимость подскочила на 20 процентов. Сливочное масло подорожало на 15 процентов: с 580 тенге за пачку до 670 тенге. Причем, как отмечает коммерческий директор фирмы, цену старались сдерживать до последнего. Даже когда в августе цех по производству масла пришлось приостановить из-за отсутствия природного газа, на рынок вернулись с прежней ценой. В этом им серьезно, продолжает Наталья Жукова, помогает наличие собственной молочной фермы.

Молочная ферма в Садчиковке так же получает субсидии от государства на производство сыра — 300 тенге за килограмм, и сливочного масла — 1200 тенге за кило. Что касается молока, то, как пояснила Наталья Жукова, с начала лета и сейчас на предприятии идет модернизация линии по его производству, поэтому молока под маркой Садчиковское на прилавках нет. Весь объем молока с фермы теперь идет на производство масла и сыра, объемы которого возросли, кстати, почти в 2, 5 раза.

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