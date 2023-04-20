Выросли на 25 и повысят еще на 10 процентов цены в кафе и ресторанах Казахстана

По данным Бюро национальной статистики, за год цены в казахстанских кафе и ресторанах выросли сразу на 25 процентов.

Владельцы общепита обещают снова переписать ценники из-за стремительного подорожания продуктов и необходимости повышать зарплату сотрудникам. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК, передает Tengrinews.kz.

«Основные статьи расходов — это у нас в первую очередь закуп продуктов, зарплата сотрудников и арендные, коммунальные платежи. Естественно, сейчас продукты подорожали минимум на 30-50 процентов. Мясо много где у нас. Практически во всех продуктах, во всех наименованиях меню есть мясо», — пояснила учредитель Ассоциации общественного питания Сулушаш Туякова.

По ее словам, учитывая темпы инфляции, цены в заведениях общепита могут повысить еще на 10 процентов.

Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал рост цен на продовольствие небывалым за последние 15 лет. В феврале инфляция достигла своего годового пика, превысив 21 процент. Сейчас люди тратят на продукты больше половины ежемесячного дохода.

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