Выросли в цене путевки в летние загородные лагеря Костанайской области

В Костанайской области существует 11 летних загородных лагерей, но работать в этом году будет пока лишь 10. один лагерь, который находится в Аулиекольском районе свои двери для школьников не распахнет. Причина аулиекольский пожар — 2022 года.

Напомним, что тогда в Аулиекольском районе сгорело почти 40 тыс. гектаров леса, от огня пострадал и лагерь «Достык». Его намерены восстановить за счет денег из фонда «Казақстан халкына», а это почти 290 млн тенге.

«Пострадал, есть те домики, здания по решению комиссии санитарно-эпидемиологического контроля летний отдых там невозможен. Там будет проводиться очистительные работы от природного материала, который там пострадал», — сообщила руководитель отдела управления образования Костанайской области Карлыгаш Мурзажанова.

Но при этом, в работу запустят лагерь «Алый парус» под Лисаковском, который с 2020 года был на ремонте. Так что в этот летний сезон работать будут 8 государственных и два частных лагеря, в которых в общей сложности смогут отдохнуть больше 7 тыс. детей. Из них почти 2600 — дети из социально-уязвимых слоев и ребята из интернатов. Что касается стоимости, то путевки в лагерь на этот сезон стали дороже.

«Если в прошлом году стоимость лагерей была от 12 тысяч до 45 тысяч тенге, то в этом уже от 15 до 60. Самый дорогой, как я уже говорила, «Болашак». Рост объясняют, что идет инфляция, директора вынуждены такие меры предпринимать», — сообщила руководитель отдела.

При этом несмотря на рост стоимости путевок, большая их часть в лагеря уже выкуплена, а в некоторых — продажи уже приостановлены. Помимо летних загородных лагерей, в Костанайской области будут работать и пришкольные площадки. Их число весомое — 650.

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