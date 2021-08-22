Антирекорд. Выросло почти до 300 число заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

21 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 297 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 106, г.Рудный – 32, г.Аркалык – 27, Аулиекольский район – 20, г.Лисаковск – 20, район им.Б.Майлина – 18, г.Житикара – 17, Федоровский район -13, Узункольский район – 8, по 7 случаев в Денисовском и Карабалыкском районах, Карасуский район — 6, Алтынсаринский район – 5, по 4 случая в Сарыкольском и Камыстинском районах, 3 случая в Наурзумском районе.

255 обследованы по самообращению, 40 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 260 с симптомами заболевания, 37 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 21 августа 2021г. зарегистрировано 26 317 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 23 602 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 286 095 человек, вторым компонентом 225 385.

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