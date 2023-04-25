Вырубить или кронировать? Зеленая комиссия будет создана в Костанае

Костанайцы продолжают высказывать свое недовольство по поводу теперь уже не только кронирования, но и вырубки деревьев.

Местные власти, всерьез занявшиеся озеленением города объясняют — ни одно здоровое дерево не было срублено. Уничтожили лишь те, что рекомендовали биологи.

«Фото-видеофиксацию ЖКХ ведет. Там уже есть эстетические нарушения, и дерево умирает. Конечно, городу 1443 года, конечно деревья есть по 70-80 лет. Соответственно они гибнут, это нужно удалять, мы не можем их оставлять», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

При этом, пока одни костанайцы просят деревья не трогать, в Айкомек поступают заявки по кронированию мешающих деревьев. Чтобы вопросов о целесообразности вырубки и в целом озеленения больше у горожан не возникало, в акимате решили создать своеобразную контролирующую группу.

«У нас есть тех совет по стройке, есть по ЖКХ, теперь создадим совет по благоустройству, зеленым насаждениям. Зеленая комиссия. Раньше такая была зеленая комиссия. Туда мы включим специалистов биологов тоже, ученых и общественников», — объяснил Марат Жундубаев.

Продолжится и работа по саночистке города. На сегодняшний день в центре Айкмек есть 21 жалоба на несанкционированные свалки, их поручено ликвидировать в ближайшее время. В целом, после трех общегородских субботников уже вывезено более семи кубов мусора. Уже в эту пятницу состоится очередной. Принять участие в нем приглашают всех горожан. Продолжат и косить камыш, причем не только в районе большого моста. Заявки с просьбой такого рода поступают и от жителей улицы Станционной.

Это позволит не повторить майских событий прошлого года. Когда загоревшийся камыш стал причиной возгорания жилых домов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.