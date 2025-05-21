В этом году на озеленение Костаная выделили почти один миллиард тенге. На эти деньги предусмотрена высадка более двух тысяч саженцев, многолетних цветов, удобрение и уход за растениями, формовка кустов и кронирование деревьев.

Однако, есть случаи, когда предприниматели самовольно срезают часть дерева, если из-за его листвы, к примеру, не видно их рекламный щит. На совещании отметили, что такие преценденты недопустимы и облагаются довольно существенными штрафами. Один из похожих случаев произошел недавно. Подрядная организация срубила сразу три ивы, ни с кем не согласовав. Теперь, подрядчик должен выплатить штраф в размере семисот восьмидесяти тысяч тенге.



«Теперь, что касается посадки наших саженцев, растений, у нас есть все гарантии, за этим надо следить, надо высаживать. И, что касается вырубки, вот сейчас я сказал, отдельно остановился, вырубка, удаление с городских территорий насаждений, это расценивается, как ЧП. Понятно, да? Мы их видим, наблюдаем. К сожалению, у нас люди этим занимаются. По своему убеждению, что-то мешает окну, мешает, особенно предприниматели, мешает вид на магазин там, рекламу закрывают. Рекламные наши компании, которые занимаются рекламными конструкциями, их еще раз предупредите письменно, не пойдет так. Если мешает дерево, тогда пускай убирает свою конструкцию. Понятно, да? Тем более мы продлевать не будем. В том состоянии, в котором сегодня они (рекламные конструкции) находятся, очень, можно сказать, печальный состояние. Кто LED-экраны будет ставить, мы будем им помогать, соответственно, модернизировать. Но это надо вложение средств. Пожалуйста. А остальное на их совести будет. Понятно, да? Завтра продлевать не будем, чтобы потом не бегали за нами», — заключил глава областного центра Марат Жундубаев.

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