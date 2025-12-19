В Костанайской области водитель внедорожника, создав угрозу безопасности, самовольно покинул сопровождаемую полицией колонну. Инцидент произошёл 16 декабря на закрытом участке автодороги «Жезказган — Петропавловск» вблизи Аркалыка.

Из-за низовой метели и крайне плохой видимости — не более 40 метров — движение на этом отрезке было полностью запрещено.

Начал обгон и не остановился по требованию полиции

Во время сопровождения колонны из примерно 100 автомобилей водитель Toyota Land Cruiser Prado неожиданно вышел из строя и начал обгон, создавая угрозу для остальных участников движения. На законные требования сотрудников полиции остановиться он не отреагировал и продолжил движение в сторону села Фурманово .

Колонна была доведена до пункта назначения без происшествий. Нарушителя установили — им оказался 37-летний житель Аркалыка.

Решение суда и штраф

Суд признал мужчину виновным в создании угрозы безопасности и игнорировании законных требований сотрудников полиции. Ему назначен штраф в размере 117 тысяч тенге.

Полиция: один манёвр может привести к трагедии

В полиции отметили, что совместно с «КазАвтоЖол» за сутки на этом участке безопасно сопроводили более 300 автомобилей. Водителей призывают строго соблюдать ограничения движения и требования патрульных, особенно в условиях непогоды, когда даже один необдуманный манёвр может закончиться трагедией.

