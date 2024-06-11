Выселять жителей из арендных квартир намерены в Рудном

В прошлом году в Рудном государственный жилищный фонд увеличился на 277 квартир. Все — за счет восстановления заброшенных зданий и приобретения вторичного жилья для нуждающихся. При этом оказалось, что люди, которые получили эти квартиры, не платят арендную плату.

По данным акимата, с начала текущего года в их адрес уже направлено более пятисот уведомлений с требованием погасить имеющуюся задолженность по коммунальным платежам и арендной плате.

«Констатирую факты, что те дома, которые мы восстанавливали, состояние их сегодня в эксплуатации не вызывает восторга. Грязь, оторваны ручки, двери, кое-где стены уже все расписаны, разрисованы, потерты и так далее. Новые дома запустили, поэтому, прошу взят на контроль ОСИ, ПКСК. На жесткий контроль, если факты будут установлены — до расторжения договора, до выселения», — сообщил аким Рудного Виктор Ионенко.

По мнению акима города, желающих иметь свою крышу над головой в Рудном немало, в очереди стоят больше 4 тысяч человек.

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