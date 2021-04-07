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Выше 430 тенге поднялся курс доллара

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Курс доллара вновь вырос на торгах по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи KASE.

По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 430,69 тенге, повысившись на 1,56 тенге. Отметим, что официальный курс доллара на 7 апреля составляет 429,10 тенге.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс продажи доллара в обменниках Алматы равен 431,87 тенге, покупки — 430,35.

В обменниках Нур-Султана американскую валюту продают в среднем по 431,45, покупают по 430,27 тенге.

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