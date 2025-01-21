Полицейские и волонтеры продолжают поиски пропавшего жителя Костанайского района.

Уже неделю продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшего жителя Костанайского района, Сергея Сергеевича Безродного.

В рамках поисков были проведены масштабные работы по прочесыванию степного массива в Заречном сельском округе, начиная от улицы Абая и в сторону озера «Каменное». Обследована территория шириной 2 км и длиной около 4 км.

В поисках участвуют 40 сотрудников отдела полиции Костанайского района, 15 волонтеров и один беспилотный летательный аппарат. Также были проверены чердаки и подвалы многоквартирных домов в селе Заречное, магазины, а также заброшенные и недостроенные здания.

На данный момент местонахождение Сергея Безродного не установлено.

Департамент полиции обращается к гражданам, которые могут обладать информацией о местоположении пропавшего, с просьбой сообщить об этом по телефону 102.

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