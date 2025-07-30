Вышел на просрочку и будет платить неустойку. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных жилых домов в Костанае должен был завершиться еще в конце июня, однако сроки были нарушены. Подрядная организация не справилась вовремя, и теперь отдел жилищных отношений готовит иск в суд.

На улице Баймагамбетова с весны идёт капитальный ремонт жилого дома и продлится он до середины октября. Кровля уже готова, сейчас подрядчики работают над облицовкой здания. Ремонт коснётся и магазинов, расположенных на первом этаже — обновят внешний вид, установят современные вывески. Балконы на обеих сторонах дома уже смонтированы. А со стороны фасада их ещё и затонировали.

Фасад дома облицовывают фиброцементными плитами — прочным материалом, который не боится ни дождя, ни снега, ни огня. Как пояснил Болат Ибраев, эти плиты долговечны и хорошо сохраняют внешний вид здания. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в Костанае стартовал в начале апреля. В этом году полностью обновляют восемь домов, ещё 11 приводят в порядок в рамках текущего ремонта. При капитальном ремонте фасадов предусмотрены следующие виды работ: облицовывание термопанелью, остекленение балконов, установка декор элементов.

Текущим ремонтом уже обновлены четыре многоквартирных дома по улицам Дружбы, Аль-Фараби, Дощанова и Тауелсиздик. Капитальный ремонт завершён пока только на трёх объектах: двух домах по улице Дощанова и одном на Аль-Фараби. Хотя, по графику, все работы должны были закончить ещё в конце июня. Сейчас на подрядчика готовится иск, и он должен будет оплатить неустойку за просроченное время.

«По капитальному ремонту у нас осталось 5 многоквартирных жилых домов, по текущему ремонту осталось 7 жилых домов. По капитальному ремонту подрядчик уже находится на просрочке, по текущему ремонты сроки до конца августа месяца, здесь проблем пока нет», — сообщил заместитель руководителя отдела жилотношений акимата Костаная Дияр Айжанов.

Задержку с капитальным ремонтом Дияр Айжанов объяснил погодными условиями и сбоями в поставках стройматериалов. На капитальный ремонт в этом году выделено более миллиарда тенге, на текущий — почти 330 миллионов, а на сегодня освоено больше половины общего бюджета. Работы продолжатся и в следующем году, а перечень новых объектов начнут формировать этой осенью.

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