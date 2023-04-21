Вышел на тонкий лёд. В Лисаковске тонул рыбак

Тонущего в Тоболе мужчину спас участковый инспектор полиции, передает Polisia.kz.

Участковый инспектор полиции Лисаковска Данабек Игымбердиев во время патрулирования в ходе ОПМ “Нерест” увидел тонущего в реке Тобол человека. Он, не задумываясь, бросился к нему на помощь и вытащил на берег. Василий Буковский в этот день решил порыбачить, лед уже стал тонким, потому он и упал в воду. Мужчина начал тонуть, но тут вовремя рядом оказался участковый полицейский.

– Увидел тонущего человека и сразу же побежал к нему на помощь. Вода была ледяная, рыбак находился на глубине, примерно в четырех метрах от берега. Я подплыл к нему, вытащил на берег. Медицинская помощь ни мне, ни рыбаку не понадобилась, так все произошло в считанные минуты, – рассказал Данабек Игымбердиев.

Василий Буковский выразил благодарность сотруднику полиции. Позже он рассказал, что когда упал в воду не смог крикнуть, так как произошел спазм голосовых связок из-за резкого перепада температуры.

– Хорошо, что полицейский увидел меня сам и спас, иначе я мог утонуть, – говорит рыбак.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что Данабек Игымбердиев в органах внутренних дел служит более 15 лет, на данном участке он работает с 2010 года. За это время он неоднократно приходил на помощь гражданам, в его адрес поступает немало благодарственных писем за добросовестное исполнение служебного долга. В департаменте полиции Костанайской области отметили, что операция “Нерест” была начата в регионе 5 апреля и продлится до 1 июня. С начала ОПМ полицейские выявили 27 нарушений правил рыболовства.

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