Вышка в Костанае на пляже есть, спасателей на ней — нет

В Костанае решается вопрос, кто будет работать на спасательной вышке на городском пляже. Дело в том, что в этом году после реконструкции пляжной зоны вышка была здесь установлена специально, но уже больше месяца она пустует. Оказывается, для сотрудников водно-спасательной станции, которые патрулируют Тобол, не предусмотрена оплата за такие дежурства.

В этом году в Костанае не было зарегистрировано ни одного факта гибели на воде. Хотя в 2021-ом было 6 утонувших, а в 2022 — двое. Чтобы и дальше ситуация оставалась стабильной, отмечают спасатели, в областном центре нужно увеличивать количество официальных пляжей. Тем более, что город растет.

«Необходимо рассмотреть вопрос о необходимости дополнительных оборудованных мест для купания; проработать вопрос ограждения гагаринской плотины. В связи с застройкой нового мкр. Кунай и недопущения ЧС на воде в данном жилом массиве рассмотреть возможность оборудования коммунального пляжа вдоль реки Тобол. Что в свою очередь позволит минимизировать риски чрезвычайных ситуаций на воде с населением жилых массивов Кунай, Дружба и Амангельды», — считает Алмаз Тулендин, начальник УЧС г. Костанай.

В акимате обещают вопрос взять на рассмотрение. При этом постоянно спасателей нет и на городском пляже в районе Приботольского парка. Там в порядок в этом году привели территорию, поставили вышку для спасателей. Алмаз Тулендин отметил, что на вышке нет сотрудников, потому что за эту работу не предусмотрена оплата.

«Мы проведем работу, давайте с управлением спорта отработаем, в ДЮСШ именно инструктора по плаванию может найдем им оплату, чтобы они какое-то время находились там. Там же детей много, тем более оборудованный пляж на сегодняшний день», — заявил на это аким Костаная Марат Жундубаев.

В управлении ЧС отметили, что сотрудники водно-спасательной станции проводят большую работу. Рейдами они охватывают не только официальные места для купания, но и стихийные, поэтому от помощи на городском пляже не отказались бы.

При этом точно неизвестно, что будет со зданием водно-спасательной станции, расположенным здесь недалеко от городского пляжа. Несмотря на то, что здесь полным ходом идет реконструкция Притобольского парка, ремонт здания пока, как отмечают в акимате, не планируется. Как оказалось, с 2021 года здание водно-спасательной станции находится на балансе акимата областного центра, и пока не внесено в проект реконструкции триатлон-парка.

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