USD 428.75
EUR 518.49
RUB 5.72
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Фото из открытых источников

Главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление о карантинных ограничениях, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению, вакцинированные граждане могут не предоставлять ПЦР-справку при пересечении границы РК. Но при наличии подтверждающего документа (паспорта вакцинации).

Проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, будет осуществляться в следующем порядке:

Все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц;

Невакцинированный против COVID-19 персонал, задействованный в оказании медицинской помощи, при подтверждении у пациента диагноза COVID-19 подлежит изоляции на домашний карантин и лабораторному обследованию на COVID-19. При положительном результате отстраняется от работы и направляется на лечение, при отрицательном результате продолжает исполнять свои должностные обязанности и подлежит медицинскому наблюдению в течение 14 дней;

Сотрудники государственных органов (организаций), национальных кампаний и других офисов, невакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате.

То же касается и персонала объектов культуры и санаторно-курортного назначения, домов отдыха и детских дошкольных организаций.

Работодателей промышленных предприятий и производственных объектов, в том числе работающих вахтовым методом, также обязуют перевести на дистанционную форму работников, не вакцинированных против COVID-19 и не болевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, работа которых не требует присутствия на производственном объекте.

Медицинские работники после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студенты медицинских ВУЗов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях допускаются в медицинскую организацию при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток или документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

Настоящее постановление вступает в силу с ­­00:00 3 мая 2021 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Не стоит рисковать своим здоровьем»: Минздрав обратился к казахстанцам