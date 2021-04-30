Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление о карантинных ограничениях, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению, вакцинированные граждане могут не предоставлять ПЦР-справку при пересечении границы РК. Но при наличии подтверждающего документа (паспорта вакцинации).



Проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, будет осуществляться в следующем порядке:

Все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц;

Невакцинированный против COVID-19 персонал, задействованный в оказании медицинской помощи, при подтверждении у пациента диагноза COVID-19 подлежит изоляции на домашний карантин и лабораторному обследованию на COVID-19. При положительном результате отстраняется от работы и направляется на лечение, при отрицательном результате продолжает исполнять свои должностные обязанности и подлежит медицинскому наблюдению в течение 14 дней;

Сотрудники государственных органов (организаций), национальных кампаний и других офисов, невакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате.

То же касается и персонала объектов культуры и санаторно-курортного назначения, домов отдыха и детских дошкольных организаций.

Работодателей промышленных предприятий и производственных объектов, в том числе работающих вахтовым методом, также обязуют перевести на дистанционную форму работников, не вакцинированных против COVID-19 и не болевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, работа которых не требует присутствия на производственном объекте.

Медицинские работники после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студенты медицинских ВУЗов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях допускаются в медицинскую организацию при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток или документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

Настоящее постановление вступает в силу с ­­00:00 3 мая 2021 года.

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