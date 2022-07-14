Высокая пожарная опасность. Объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области.

Днем 14 июля на большей части Костанайскойобласти ожидается сильная жара до 36 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.

На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

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