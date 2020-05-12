Высокая пожарная опасность сохраняется в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, в связи с наступлением засушливой и жаркой погоды в Костанайской области установлен III класс пожарной опасности в лесах. Тёплая и ясная погода приводит к повышению пожарной опасности. В связи с этим увеличивается вероятность возникновения природных пожаров.

8 мая на территории Кидралинского лесничества в Карабалыкском районе, в 25 километрах от села Саманы произошло загорание сухой травы на площади 15 гектаров. Огонь перешел на лесные колки на предварительной площади 1,2 га.

«Пожар локализован в 17.35 и ликвидирован в 19.00. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем при отжиге сухой травы. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации огня участвовали 12 человек и 4 единицы техники Михайловского учреждения лесного хозяйства» и местного ТОО», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, за прошедшие сутки 9-10 мая локализованы загорания сухой травы и лесных колков на территории Сансызбаевского лесничества. Проведена опашка, выставлена техника для охраны и наблюдения.

«Еще раз обращаем внимание граждан! В связи с высокой пожарной опасностью строго запрещено: разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание мусора, сухой травы, бытовых отходов, а также проведение сельхозпалов», — подчеркивают в ДЧС.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.