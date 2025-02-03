Синоптики Казгидромета представили информацию по паводкоопасным областям. Названы районы с рисками по Костанайской области.

Необходимо принимать во внимание наполненность талыми водами весеннего половодья 2024 года озёр и различных понижений рельефа, которые, в случае резких изменений погодных условий, а именно интенсивное потепление или значительные осадки, могут оказать существенное негативное влияние на прохождение весеннего половодья 2025 года.

Исходя из анализа прошедших паводков и гидрометеорологической условий, условно область можно условно разделить на три категории риска:

районы с высоким риском : г. Аркалык, Жангельдинский, Амангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Аулиекольский, Сарыкольский, Узункольский районы.

: г. Аркалык, Жангельдинский, Амангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Аулиекольский, Сарыкольский, Узункольский районы. районы со средним риском : Житикаринский, Камыстинский, район им. Б. Майлина, Федоровский, Костанайский районы.

: Житикаринский, Камыстинский, район им. Б. Майлина, Федоровский, Костанайский районы. районы с низким риском: г. Костанай, г. Лисаковск, г. Рудный, Денисовский, Камыстинский, Мендыкаринский, Карабалыкский районы.

«Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий», — уточнили в Казгидромете.

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