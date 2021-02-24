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Высокие тарифы. В Костанайской области проверят работу операторов локомотивной тяги

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В Костанайской области проверят работу операторов локомотивной тяги, а также компаний, предоставляющих подъездные пути для предпринимателей. Инициировал провести такой анализ Президент страны из-за многочисленных жалоб бизнесменов, передает alau.kz

Департамент по защите и развитию конкуренции по Костанайской области начал анализ деятельности операторов локомотивной тяги, а также компаний, предоставляющих подъездные пути для работы предпринимателями. А жалобы есть. К примеру, бизнесмены не раз жаловались на АО «Центр транспортного сервиса», которое за прохождение подъездного пути требует с предпринимателей оплату в 2 раза больше, чем по тарифам аналогичных путей в Костанае. Железнодорожные тарифы, тоже будут проанализированы, но уже в антимонопольном ведомстве. Костанайские бизнесмены уже не однократно просят пересмотреть неоправданно высокие тарифы АО «ЦТС». При этом как отмечают в палате предпринимателей, изменить или как то повлиять на изменение нынешних тарифов на местном уровни не могут, это объясняется их территориальной подведомственностью. Устанавливали тарифы на республиканском уровне, а значит на местном ничего решить нельзя.

Анализ данных, как сообщили в департаменте по защите и развитию конкуренции по Костанайской области, будет длиться чуть больше месяца, затем ее итогу будут отправлены в головное ведомство в столицу. Озвучить данные проверки на местном уровне в департаменте так же намерены на совещании с представителями палаты предпринимателей Костанайской области.

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