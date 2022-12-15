Высокие зарплаты, но нет вакансий: почему казахстанцы отдают миллионы аферистам, чтобы устроиться учителем в школу

Что случилось. В Казахстане возник профицит учителей. Чтобы найти себе работу по специальности, некоторые педагоги вынуждены использовать незаконные методы. Ситуацией также пользуются мошенники, которые предлагают трудоустройство, в частности, в школы, за деньги, передает informburo.kz

Переизбыток учителей. Педагогов в Казахстане оказалось больше, чем рабочих мест в школах. По данным Минпросвещения, организации образования на сегодня полностью укомплектованы специалистами. Ежегодно в организации образования устраивается около 12 тысяч молодых специалистов. В этом году показатель составил более семи тысяч человек, в 2021 году – более 11 тысяч. При этом ежегодно педагогические вузы выпускают более 50 тысяч молодых специалистов. Таким образом, предложение на рынке труда в этой сфере в несколько раз превышает спрос.

Трудоустройство за деньги. Чтобы найти себе работу, казахстанцы отдают мошенникам немалые суммы. По данным из сводок полиции, размеры оплаты «помогайкам» достигают 2 млн тенге, причём не за самые высокие должности. Например, в марте 2022 года жительница Туркестана отдала малознакомой женщине около миллиона тенге за трудоустройство в школу учителем. Женщина восемь месяцев ждала, когда её вызовут на работу, а после обратилась в полицию. Оказалось, что подозреваемая в мошенничестве работала заведующей в детском саду.

В Толебийском районе Туркестанской области сельчанин рассказал полицейским, что в 2021 году малознакомый человек заверил его, что поможет трудоустроиться учителем в школу. За это в 2021 году аферист выманил у потерпевшего 600 тысяч тенге. Полицейские задержали получателя денег, им оказался безработный, не имеющий никаких связей в сфере образования.

Ещё об одном аналогичном случае полиция заявила недавно, в начале декабря. Житель Шымкента обратился с заявлением о мошенничестве. Со слов потерпевшего, случайная знакомая пообещала ему работу учителем физкультуры в школе, и за свою «услугу» взяла 800 тысяч тенге. Женщину задержали.

Лживым обещаниям верят не только безработные учителя. В августе две жительницы Кызылорды заплатили по 1 млн тенге, чтобы устроиться работать в поликлинику, но остались и без работы, и без денег. По 350 тысяч тенге просила аферистка в Мангистау, обещавшая должность в нефтяной компании. Жительница отдала мошеннице 1,5 млн тенге, чтобы «купить» своему сыну высокооплачиваемую работу предприятии.