Высокий налог за авто с большим объёмом, ввезённые в РК после 2013 года, планируют снизить

Проект поправок в НК опубликовало министерство нацэкономики, согласно которым ставки транспортного налога перекочуют из 492-й статьи кодекса в 543-ю. И при этом будет утрачен пункт 2, устанавливающий повышенный платёж для легковых авто с объёмом двигателя свыше 3000 куб. см, произведённых (изготовленных или собранных) в РК после 31 декабря 2013 года или ввезённых на территорию страны после означенной даты, сообщает портал kolesa.kz

Но в той же статье будет говориться, что при исчислении налога по легковым автомобилям, в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства, исходя из года производства, применяются следующие поправочные коэффициенты:

свыше 10 до 20 лет эксплуатации включительно — 0.7;

свыше 20 лет эксплуатации — 0.5.

То есть снижение тарифа в итоге произойдёт на 30 и 50 % соответственно.

Применяться коэффициенты будут ко всем возрастным авто без деления по объёму двигателя или каких-либо иных параметров.

Вступить в силу обновлённый Налоговый кодекс должен будет в 2025 году.

Таким образом, владельцам машин с движком свыше 3 литров, зарегистрированных в Казахстане после 2015 года (до десятилетнего возраста), которым ранее начисляли повышенный налог, рассчитываться с государством можно будет по обычным ставкам:

свыше 3000 до 4000 куб. см включительно — 15 МРП;

свыше 4000 куб. см — 117 МРП.

А тем, у кого авто встало на учёт в РК с 2013 по 2015 год, ко всему прочему ещё и пользоваться 30%-й скидкой, причём не от повышенной, а от обычной ставки налога. С поправкой на год выпуска, может быть, она вообще году так в 2007-м была произведена и только в 2014-м в Казахстане зарегистрирована. То есть платить не 15, а 10 или не 117, а 78 МРП. И порог по годам выпуска будет каждое 1 января сдвигаться в пользу стареющих автомобилей

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