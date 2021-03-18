Высокий риск повторения летней ситуации — Токаев о коронавирусе

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о высоком риске повторения ситуации с коронавирусом, произошедшей летом 2020 года в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Как отметил Токаев, по истечении года с начала пандемии приходится констатировать факт нестабильной эпидемиологической ситуации в стране. Президент подчеркнул, что ряд государств уже признали всплеск третьей волны, вызванный новыми штаммами коронавируса. В мире растет заболеваемость, в том числе и в соседних с Казахстаном государствах.

«Сейчас Алматы находится в «красной» зоне, из-за этого мы вынуждены проводить такое важное заседание в онлайн-формате, что подчеркивает всю серьезность ситуации. Уже наблюдается рост количества тяжелых пациентов и заполняемость реанимационных коек.

При этом отмечается значительное снижение эпидемиологической настороженности граждан, потеря бдительности с их стороны и, кстати говоря, со стороны бизнеса. Наблюдается всеобщее привыкание к болезни. Следовательно, имеется высокий риск повторения летней ситуации. Не все, конечно, зависит от врачей и системы здравоохранения, поэтому в очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса», — сказал Президент на совещании по развитию Алматы 17 марта.