Высокий уровень загрязнения воздуха в двух городах объяснили костанайские синоптики

В Костанайской области сегодня работают 10 станций, которые контролируют загрязнение воздуха. Из них 4 в пределах Костаная, две автоматические, там мониторинг проходит круглосуточный, где данные получают каждые 20 минут.

Также станции установлены две в Рудном, и по одной в Лисаковске, Аркалыке, Житакаре и в Карабалыке. В казгидромете рассказали, что есть четыре степени загрязнения воздуха: низкое, повышенное, высокое и очень высокое. Согласно данным за декабрь 2022 загрязнение по Костанаю высокое.

«По официальным данным в городе Костанай загрязнение оценивается как высокое за счет мелкодесперсной пыли. Часто повторяются превышения, за счет этого 20% превышения, то есть 20% от всех наблюдений превышали предельно допустимой концентрации. За счет этого сформировался высокий уровень», — говорит начальник испытательной лаборатории РГП Казгидромет по Костанайской области Никита Радченко.

Никита Радченко рассказал, что в течение пяти лет по Костанаю эти данные не меняются. Уровень загрязнения — высокий. Назвать точные причины специалисты не могут, играет множество факторов. В целом, если брать всю область, то загрязнение оценивается как низкое. Высокое только в областном центре, и городе Рудный. Об этом говорят данные за прошлый год.

«Рудный там тоже высокий уровень. Та уже за счет оксида углерода, в районе улице Молодой Гвардии там частный сектор. И в большинстве печное отопление, а все таки морозы и отсутствие ветра сыграло на этом, что пошли превышения по оксиду углерода. Ну и транспорт дает о себе знать»,- говорит Радченко.

Тем не менее в Казгидромете отмечают, что уровень загрязнение воздуха выше особенно зимой. Влияют пониженные температуры, выбросы от теплоэнергетических предприятий и отопление частного сектора. Тем не менее, специалист Казгидромета отмечает, что ситуация с качеством воздуха не критична.

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