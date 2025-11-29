В первых числах декабря все подразделения Вооружённых Сил будут приведены в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу в связи с началом нового учебного года. Мероприятия носят плановый характер и проводятся в рамках боевой учёбы. Об этом сообщает пресс-службы министерства обороны РК.
После приведения в готовность воинские части совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры. Отдельные подразделения прибудут к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
В указанный период, в целях обеспечения безопасности, на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения.
Граждан и представителей средств массовой информации просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также опираться исключительно на официальные источники и не распространять непроверенные сведения.
