Высшая степень боевой готовности: в Минобороны обратились к казахстанцам

— Сегодня, 12:41
Изображение для новости: Высшая степень боевой готовности: в Минобороны обратились к казахстанцам

Фото пресс-службы Минобороны

В первых числах декабря все подразделения Вооружённых Сил будут приведены в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу в связи с началом нового учебного года. Мероприятия носят плановый характер и проводятся в рамках боевой учёбы. Об этом сообщает пресс-службы министерства обороны РК.

После приведения в готовность воинские части совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры. Отдельные подразделения прибудут к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

В указанный период, в целях обеспечения безопасности, на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения.

Граждан и представителей средств массовой информации просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также опираться исключительно на официальные источники и не распространять непроверенные сведения.



