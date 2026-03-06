В 2025 году расходы населения на услуги высшего образования в Казахстане значительно выросли. Общая стоимость услуг, оказанных населению в этой сфере, достигла 319,1 млрд тенге, что на 30% больше, чем годом ранее. Такие данные получены на основе статистики Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает DataHub.

По наблюдениям аналитиков, этот рост стал самым заметным за последние пять лет. Для сравнения, в предыдущие четыре года расходы населения увеличивались в среднем на 14% ежегодно. Даже с учетом инфляции рост остается высоким — около 17%, тогда как ранее реальные темпы не достигали двузначных значений.

Эксперты связывают рост расходов с увеличением числа студентов, которые оплачивают обучение самостоятельно. По состоянию на 1 октября 2025 года их количество составило 383,2 тыс. человек, что на 10% больше, чем годом ранее. До этого численность студентов, обучающихся за счет собственных средств, несколько лет практически не менялась.

Чаще всего казахстанцы оплачивают обучение по специальностям направления «Педагогические науки» — почти треть всех студентов. Далее следуют «Бизнес, управление и право» — 22%, а также «Здравоохранение и социальное обеспечение» — около 10%.

Если рассматривать региональную структуру расходов, больше всего средств на высшее образование тратят жители Алматы — 38% от общего объема. Далее идут Астана — 14%, Шымкент — 11% и Карагандинская область — 6%. Остальные 16 регионов суммарно обеспечили 31% расходов.

Всего в 2025 году организации высшего образования получили 807,8 млрд тенге из всех источников финансирования. Основную часть средств обеспечило государство — 57%, или 463,5 млрд тенге. По сравнению с 2024 годом государственное финансирование выросло на 18% в номинальном выражении и на 7% с учетом инфляции. Количество студентов, обучающихся за счет бюджета, также увеличилось примерно на 10%, что соответствует темпам роста последних двух лет.

