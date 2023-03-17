Высший пилотаж в кардиохирургии. Врачи Костанайской областной больницы провели уникальную операцию

В костанайской областной больнице провели уникальную операцию — аортокоронарное шунтирование новым способом.

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Первым пациентом стал Имангали Касыбаев. Мужчина говорит, что несколько месяцев назад начал чувствовать себя плохо. Боли и жжение в груди мешали жить полноценно. Но в больницу не спешил, пока не стало совсем невмоготу. Попав в больницу, узнал, что ему необходима срочная операция. Ее провели и сейчас он чувствует себя хорошо.

«Врачам всем спасибо, кардиохирургам, медсестрам. Все хорошо, смотрят, внимательные. Все добрые, отзывчивые, в любое время помогут, вообще молодцы», — поделился радостью пациент Имангали Касыбаев.

Подобные операции проводили и раньше, но доступ к сердцу врачи могли получить только через распил грудины. Пациентов ждала длительная, до полугода, реабилитация. Высоким был и риск различных осложнений. Теперь же по новой технологии этих последствий ни врачи, ни пациенты не опасаются.

«При этой операции мы делаем в передней стенке грудной клетки слева небольшой разрез от семи до десяти сантиметров. И через этот доступ проводится вот эта операция — аортокоронарное шунтирование. Грудину вообще не трогаем. В связи с чем все эти осложнения связанные с стернотомией, их у нас нету», — рассказал заведующий отделением Костанайской областной больницы Абунасыр Суханов.

Подобные операции проводятся лишь в нескольких странах мира — Украине, Германии, Турции и Бельгии. В Казахстане лишь в двух городах — Астане и Костанае. Сердечно-сосудистые патологии распространены, поэтому в такой помощи нуждается большое количество пациентов.

«К любой операции надо готовиться. Как говорится не подготовленный хирург подготовлен к неудаче. Поэтому мы тоже готовились к этой операции. Украинские хирурги, они если не ошибаюсь, с 2016 года начали изучать эту операцию, искать, разные инструменты применяли. Но с каждым годом усовершенствовали. Изобрели инструментарий», — говорит Абунасыр Суханов.

Операции по-новому теперь поставят на поток. Готовы проводить их до восьмисот в год. Ожидают в костанайской областной больнице и пациентов из других регионов страны. Говорят, в помощи не откажут никому.

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