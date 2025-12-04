USD 503.89 EUR 587.54 RUB 6.48

Выставят блок пост. Жителей Костанайской области предупредили полицейские

— Сегодня, 08:00
Изображение для новости: Выставят блок пост. Жителей Костанайской области предупредили полицейские

Фото ДП

Информацию распространила пресс-служба ДП Костанайской области. 4 декабря в первой половине дня в период времени с 09:00 часов
до 13:00 часов в области пройдут тактические учения по отработке слаженных действий сил территориальной обороны, местных исполнительных органов и Департамента полиции области по организации и функционированию блок-постов выставляемых в период введения Чрезвычайного положения.

Один из блок-постов будет выставлен в направлении выезда из города Костанай в направлении Мендыкаринского района — без ограничения движения.

Данное учение проводится в целях отработки совместных действий и совершенствованиях навыков государственных органов к реагированию к различным кризисным ситуациям.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.