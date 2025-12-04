Информацию распространила пресс-служба ДП Костанайской области. 4 декабря в первой половине дня в период времени с 09:00 часов
до 13:00 часов в области пройдут тактические учения по отработке слаженных действий сил территориальной обороны, местных исполнительных органов и Департамента полиции области по организации и функционированию блок-постов выставляемых в период введения Чрезвычайного положения.
Один из блок-постов будет выставлен в направлении выезда из города Костанай в направлении Мендыкаринского района — без ограничения движения.
Данное учение проводится в целях отработки совместных действий и совершенствованиях навыков государственных органов к реагированию к различным кризисным ситуациям.
