Информацию распространила пресс-служба ДП Костанайской области. 4 декабря в первой половине дня в период времени с 09:00 часов

до 13:00 часов в области пройдут тактические учения по отработке слаженных действий сил территориальной обороны, местных исполнительных органов и Департамента полиции области по организации и функционированию блок-постов выставляемых в период введения Чрезвычайного положения.

Один из блок-постов будет выставлен в направлении выезда из города Костанай в направлении Мендыкаринского района — без ограничения движения.

Данное учение проводится в целях отработки совместных действий и совершенствованиях навыков государственных органов к реагированию к различным кризисным ситуациям.

