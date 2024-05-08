Выставка масштабных моделей проходит Костанае

Военная техника времен Великой Отечественной войны и современное вооружение казахстанской армии. В Костанае в честь сразу двух праздников- 7 и 9 мая, открылась выставка масштабных моделей — а это самолеты, корабли, танки, машины. Все они миниатюрные, но собраны организаторами выставки как можно с более реалистической точностью.

Все модели как настоящие. Только в уменьшенном масштабе, где-то 1:30, а где-то чуть больше. Выставку стендовых моделей организовал Союз моделистов, обычных энтузиастов, объединённых общим хобби. Причем выставили мужчины здесь и панорамы о событиях Великой Отечественной войны, и технику: самолеты, корабли, танки, машины.

«Вот знаменитый ПЕ-2, на которых летали в основном женщины великую отечественную. его немцы очень боялись. он бесшумный, низко летал и сбрасывал бомбы. это самый знаменитый ПЕ — 2 . этажерка по нашему, ПО-2, ПЕ-2 по разному называли», — Дмитрий Панкратов, моделист.

Экспозиция выставки посвящена сразу двум праздникам — Дню Казахстанской армии и Дню Победы, поэтому и точные миниатюрные копии здесь представлены не только военной, а также техники, которая и сейчас находится на вооружении казахстанских военных. Как отмечают авторы моделей, помимо этого они бы хотели, чтобы как можно больше современной молодежи присоединилось к такому увлечению, которое действительно может захватить всей душой.

«Я собирал для отца на день рождения подарок вертолет, потому что помню, что когда был маленький он собирал подобные модели, понравилось ему. Это пластик, до этого собирал картон, с тех пор увлекся данным хобби более детально», — Андрей Архипов, моделист.

Изготавливают свои творения авторы моделей не только из промышленных наборов, но и подручных материалов. При этом стремятся, как можно точно воспроизвести мельчайшие детали, цвета, даже повреждения, если они нужны. Но все это костанайцы смогут увидеть и сами.

Выставка бесплатная и работает до 10 мая включительно в зале музея Казахско-французского центра.

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