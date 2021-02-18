USD 416.8
EUR 502.87
RUB 5.66
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Выставлено 16 постов и закрыто 26 дорог — ДЧС Костанайской…

Выставлено 16 постов и закрыто 26 дорог — ДЧС Костанайской области

Vinkmag ad

В связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области принято решение об ограничении движения по автодорогам республиканского и областного значения.

На данный момент закрыто 26 автомобильных дорог, из них:

20- областного значения:

  1. Аулиеколь – Москалевка – Максут – Смайловка( 0 – 106 км.)
  2. Аулиеколь – Диевка – Косагал – Акжол (0 – 130 км)
  3. Аулиеколь – Жолдама (0 – 257 км)
  4. Караменды – Раздольное – Аралколь (0 – 163 км)
  5. Аркалык – Торгай (0 – 287,9 км)
  6. Торгай- Шили – Аралколь (0 – 182,6 км)
  7. Житикара – Ливановка (0 – 79 км)
  8. Адаевка – Уркаш – Аралколь (0 – 110 км)
  9. Карасу – Койбагор – Севастопольский (0 – 124 км)
  10. 10. Карасу – Б.Чураковка (0 – 114км)
  11. 11. Рудный – Качар – Федоровка (0 – 82 км)
  12. 12.Тобол – Айет- Красносельское – Набережное (0 – 45 км)
  13. 13.Айет – Варваринка (0 – 40 км)
  14. 14.Лисаковск – Камысты – Кайындыколь – Краснооктябрьский (0 – 87 км)
  15. Костанай – Введенка (отс. Джамбул до 97 км)
  16. Подъезд к с.Загаренка (0-17 км)
  17. Узунколь-Сарыколь (0 – 79км)
  18. Сарыколь – Большие Дубравы (0- 56к м)
  19. Тобыл – Садчиковка – Сергеевка (0 – 46 км)
  20. Подъезд к с. Архиповка (0 – 12 км)

6- республиканского:

1.А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» (231 – 503 км от гр. Актюбинской области до г.Рудный);

Р-36 «Костанай- Аулиеколь – Сурган» (7 – 232 км. от г. Костанай до гр.Акмолинской области»);

3.А-16 «Жезказган – Петропавловск» (252 – 377 км. от гр.Карагандинской области через г.Аркалык до гр.Акмолинской области)»;

А-23 «Денисовка – Житикара- Мюктиколь- гр. Российской Федерации» (0 – 161км от п.Денисовка до гр.РФ);

«Мамлютка – Костанай- Красная Пресня — Звериноголовское»;

«Мамлютка – Костанай – Пресногорьковка — Белоглинка»

Выставлено 16 постов ограничения движения (Камыстинский район-1, Жангельдинский район — 1, Аулиекольский район — 1, г.Аркалык — 2, Наурзумский район – 1, Житикаринский район – 2, Денисовский район -1, г.Рудный – 2, Федоровский район -1, Амангельдинский район – 1, район Б.Майлина – 1, Карасуский район — 2).

Задействовано 27 единиц техники и 44 сотрудника ДЧС и МПС.

Подготовлено 27 пунктов обогрева, готовых к размещению населения.

Дополнительно приведена в готовность  группировка сил и средств ДЧС Костанайской области   в количестве 16 ед.  техники повышенной проходимости и 39 человек личного состава.

В целях безопасности ДЧС Костанайской области рекомендует гражданам  не выезжать за пределы населенных пунктов, следить за погодными условиями, соблюдать рекомендации спасателей.

В случае необходимой экстренной помощи звоните по телефону 112 или 101.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Трассы продолжают закрывать в Костанайской области
Следующая новость

В Костанайской области по подозрению в сбыте наркотиков задержаны двое мужчин