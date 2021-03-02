Выстрелил из ружья. Полиция расследует факт покушения на убийство в Костанайской области

Инцидент произошёл в Карабалыкском районе. Информацию об этом в ответе пресс-службы ДП области на запрос alau.kz

В селе Приречном Карабалыкского района 35-летний местный житель после произошедшей ссоры из ружья произвел выстрел в сторону 23-летнего мужчины.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Проводится досудебное расследование по факту покушения на убийство.

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