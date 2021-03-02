USD 417.9
EUR 503.07
RUB 5.64
  1. Home
  2. Новости
  3. Выстрелил из ружья. Полиция расследует факт покушения на убийство в…

Выстрелил из ружья. Полиция расследует факт покушения на убийство в Костанайской области

Vinkmag ad

Инцидент произошёл в Карабалыкском районе. Информацию об этом в ответе пресс-службы ДП области на запрос alau.kz

В селе Приречном Карабалыкского района 35-летний местный житель после произошедшей ссоры из ружья произвел выстрел в сторону 23-летнего мужчины.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Проводится досудебное расследование по факту покушения на убийство.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



Предыдущая новость

О форме для школьников высказались в МОН РК
Следующая новость

Жаналыктар — 1.03.21