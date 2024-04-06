Выстрелил в стекло. В Костанае полицейские задержали вандалов, повредивших автобусные остановки

По факту хулиганства возбуждены уголовные дела. О подробностях рассказали в ДП Костанайской области.

Утром 5 апреля на двух остановках по пр. Абая неизвестные лица повредили стекло.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицией установлены двое друзей, студентов одного из костанайских колледжей. С их слов оба были нетрезвыми.

Уже установлено, что вчера вечером они с девушкой вышли из торгово-развлекательного центра и направились на автобусную остановку.

Один из них из-за ревности 5 раз выстрелив в стекло остановки из пневматического пистолета, убежал с места.

Чуть позднее, со слов второго, он проходил мимо остановки «Емшан” и тоже из-за ревности кулаком разбил стекло.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Оба признались в совершении правонарушения. Соответственно они должны восстановить поврежденное имущество,- рассказал начальник Управления полиции города Костаная Булат Иманов.

Более того, вчера в полицию поступило сообщение о поврежденной машине, припаркованной в одном из дворов, с характерными повреждениями от выстрелов из пневматического пистолета.

Причастность друзей, к этому факту проверяется.

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