Выстрелил в стекло. В Костанае полицейские задержали вандалов, повредивших автобусные остановки

Фото пресс-службы ДП области
По факту хулиганства возбуждены уголовные дела. О подробностях рассказали в ДП Костанайской области.
Утром 5 апреля на двух остановках по пр. Абая неизвестные лица повредили стекло.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицией установлены двое друзей, студентов одного из костанайских колледжей. С их слов оба были нетрезвыми.
Уже установлено, что вчера вечером они с девушкой вышли из торгово-развлекательного центра и направились на автобусную остановку.
Один из них из-за ревности 5 раз выстрелив в стекло остановки из пневматического пистолета, убежал с места.
Чуть позднее, со слов второго, он проходил мимо остановки «Емшан” и тоже из-за ревности кулаком разбил стекло.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Оба признались в совершении правонарушения. Соответственно они должны восстановить поврежденное имущество,- рассказал начальник Управления полиции города Костаная Булат Иманов.
Более того, вчера в полицию поступило сообщение о поврежденной машине, припаркованной в одном из дворов, с характерными повреждениями от выстрелов из пневматического пистолета.
Причастность друзей, к этому факту проверяется.