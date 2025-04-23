В Житикаре Костанайской области козёл упал в открытый коллекторный колодец.

Хозяйка обратилась к спасателям.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС вызволили животное и передали хозяйке.

Женщина поблагодарила спасателей.

ТЭЦ не должна работать за счет бюджета. Именно так аким Костанайской области сегодня на очередном...

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