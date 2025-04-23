В связи с сезонным подъемом активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, Министерство здравоохранения призывает...
В Житикаре Костанайской области козёл упал в открытый коллекторный колодец.
Хозяйка обратилась к спасателям.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС вызволили животное и передали хозяйке.
Женщина поблагодарила спасателей.
ТЭЦ не должна работать за счет бюджета. Именно так аким Костанайской области сегодня на очередном...
По факту ДТП с участием полицейского автомобиля проводится проверка. 22 апреля в половине седьмого вечера,...
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