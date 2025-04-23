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Вытащили козла из колодца сотрудники ДЧС Костанайской области

— Сегодня, 12:19
Изображение для новости: Вытащили козла из колодца сотрудники ДЧС Костанайской области

pixabay.com

В Житикаре Костанайской области козёл упал в открытый коллекторный колодец.

Хозяйка обратилась к спасателям.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС вызволили  животное и передали хозяйке.

Женщина поблагодарила спасателей.



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