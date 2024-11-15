Вывеска может обернуться штрафом: что проверяют в Костанае

В Костанае усилили контроль за соблюдением законодательства о языках. С октября 2025 года городской отдел культуры и развития языков получил полномочия применять административные взыскания за соответствующие нарушения.

Изменения были внесены в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. В течение текущего года специалисты отдела составили пять административных протоколов.

В отношении четырех объектов были вынесены предупреждения. КСК «Арман» за повторное нарушение законодательства о языках привлекли к ответственности в виде штрафа.

Еще одно направление работы отдела связано с наружными вывесками. По запросу городского отдела архитектуры и градостроительства специалисты проверяют, соответствуют ли планируемые вывески требованиям законодательства о языках.

За отчетный период были согласованы эскизы вывесок 14 субъектов малого и среднего бизнеса. Такая проверка позволяет выявить и устранить возможные нарушения еще до установки конструкции.

При этом в городе продолжают фиксировать случаи, когда предприниматели устанавливают вывески без необходимого согласования разрешительных органов либо с нарушением требований законодательства о языках.