Вывеска может обернуться штрафом: что проверяют в Костанае

В Костанае усилили контроль за соблюдением законодательства о языках. С октября 2025 года городской отдел культуры и развития языков получил полномочия применять административные взыскания за соответствующие нарушения.
Изменения были внесены в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. В течение текущего года специалисты отдела составили пять административных протоколов.
В отношении четырех объектов были вынесены предупреждения. КСК «Арман» за повторное нарушение законодательства о языках привлекли к ответственности в виде штрафа.
Еще одно направление работы отдела связано с наружными вывесками. По запросу городского отдела архитектуры и градостроительства специалисты проверяют, соответствуют ли планируемые вывески требованиям законодательства о языках.
За отчетный период были согласованы эскизы вывесок 14 субъектов малого и среднего бизнеса. Такая проверка позволяет выявить и устранить возможные нарушения еще до установки конструкции.
При этом в городе продолжают фиксировать случаи, когда предприниматели устанавливают вывески без необходимого согласования разрешительных органов либо с нарушением требований законодательства о языках.
Казахский бесплатно: где в Костанае можно выучить государственный язык
Рождение ребенка, многодетность, инвалидность: какие выплаты хотят назначать по нуждаемости
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.