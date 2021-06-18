Вывески торговых точек проверили в Костанае

Согласно закона. Но не везде эти требования соблюдаются. В Костанае регулярно проводятся рейды, для выявления подобных случаев, и вынесения предупреждений владельцам объектов бизнеса. На одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа.

Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты и другая визуальная информация должны излагаться на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках, об этом гласит закон РК о языках. Но не всегда эти требования соблюдаются, зачастую эта информация предоставляется только на одном языке.

«В целом статья 21 закона о языках четко указывает, что визуальная информация Республики Казахстан должна излагаться слева и выше на государственном, то есть на казахском. Справа и ниже на русском языке, при этом одинаковым размером буквы. Больше никаких там требований там нет»,- говорит руководитель отдела управления по развитию языков Костанайской области Жарасхан Наурызбаев.

Чаще всего на вывесках торговых точек информация написана только на русском языке, бывают ошибки и в неграмотном переводе. Вот например сегодня в ходе рейда, в одном из магазинов города не соблюдены требования законодательства о языках, хозяину торговой точки выписали сопроводительное письмо, в котором дан срок 14 дней исправить это нарушение. После этого мониторинговая группа повторно проверит.

«Мы не можем никаких мер воздействия предпринимать, в том числе и административного, ограничиваемся только письменными рекомендациями. Но что отрадно отметить, рекламодатели субъекты малого и среднего бизнеса очень хорошо относятся к данным замечаниям, некоторые тут же демонтируют, потому что некоторые билборды со временем приходят в непригодное состояние», — отмечает Жарасхан Наурызбаев.

С начала года мониторинговыми группами в Костанайской области было выявлено 100 нарушений к требованиям закона о языках, причем 80 из них уже исправили. Такие рейды будут проводить регулярно.

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