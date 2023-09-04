Выводы не сделаете, работать здесь не будете — аким Костаная отчитал подрядчика из-за светофоров

Сегодня в акимате Костаная состоялось совещание с участием главы города Марата Жундубаева. На встрече критики подвергся подрядчик, который занимается светофорами и освещением в областном центре.

По словам Марата Жундубаева, в плане работ подрядчика — 19 светофорных объектов.

«Вы по конкурсу выиграли все вовремя. Сентябрь когда завершится, я у Вас за эти светофоры спрошу. Если вы не будете выводы делать, вы работать здесь не будете. Вы за все беретесь! У вас улицы не горят, ладно, где ремонт, а где остальные улицы, которые вы должны обслуживать? Понятно, что у нас за 10 лет не ремонтировались светофоры. Но сейчас дали вам деньги. 241 миллион тенге выделили. В этом году мы в любом случае добьемся с вами или без вас. Вы тогда не участвуйте в конкурсе! Беретесь за все подряд и ничего не делаете», — подчеркнул Марат Жундубаев.

По словам акима, светофоры работают некорректно.

«Вчера 80% светофоров, то цифры не видно, или не работают. За сутки было 23 ДТП. Из них есть по вашей вине. Слабо работаете. ЖКХ поручаю, сентябрь завершиться и посмотреть. Три светофора только сделал, а должен 19. Разбирайтесь», — сказал аким Костаная.

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