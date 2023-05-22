Выводы сделали. Отдел ЖКХ закрепил все футбольные ворота в костанайских дворах

В середине апреля в одном из костанайских дворов едва не случилась трагедия. На 16-летнего подростка упали футбольные ворота. С тяжелыми травмами он поступил в детскую областную больницу, где ему своевременно оказали помощь.

При этом не просто спасли жизнь, но и сохранили здоровье. Травмы на детских площадках и футбольных полях в нашем регионе не редкость.

«У нас в этом году был такой случай, пациент из Узункольского района. Подросток на которого упали футбольные ворота, была травма головы, было сотрясение головного мозга. Проходил лечение в Костанайской детской областной больнице. Ну а четыре года назад был аналогичный случай, упали футбольные ворота, был разрыв двенадцатиперстной кишки, к сожалению, ребенок погиб», — рассказал заведующий хирургическим отделением Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий.

Кто должен следить за состоянием футбольных полей и детских площадок, вопрос открытый. На балансе отдела жкх они не значатся. Брать ответственность на себя ПКСК или ОСИ тоже не спешат. Сейчас рассматривают как возможный вариант решения этой проблемы — передать футбольные поля отделу спорта, который и обяжут следить за их состоянием.

«Детские площадки сейчас вопросы идут. Но сейчас ПКСК, как-то еще были моменты заключали меморандум с ПКСК, но теперь ПКСК в расслабленном состоянии, они не знают будут, а ОСИ представьте. Во дворе 4 дома, 4 ОСИ и каждый хочет чтоб поставили площадку, но когда мы ставим никто за ней смотреть не хочет», — говорит статистик отдела ЖКХ Костаная Батырбек Жармухамедов.

Тем не менее, как отметил специалист отдела ЖКХ, работу над ошибками они провели и все футбольные ворота, которые были установлены ранее, закрепили с помощью сварки.

«Мы сейчас на будущее будем предусматривать. Ворота будем закреплять не по заводским меркам, а будем закреплять к стойкам, сваркой и тогда ворота уже на 100 процентов падать не будут», — отметил специалист.

Всего в костанайских дворах 44 футбольных поля, которые были установлены отделом ЖКХ. Однако есть и те, что монтируют застройщики, благоустраивая новостройки. По ним инспекцию не проводили, так как ответственность отдел ЖКХ за них не несет.

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