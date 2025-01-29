Вывозить снег с прибордюрной части улиц, остановок и парковок подрядчики могут на 5 день после снегопада. Такой алгоритм прописан в договоре, об этом сегодня на аппаратном совещании рассказали сотрудники городского отдела ЖКХ.

Сегодня зимним содержанием дорог Костаная занимается пять подрядных организаций. В их обязанности входит уборка снега с проезжей части, обочин и остановок маршрутного транспорта, а также они борются с гололедом. По данным городского акимата у организаций имеется более 380 единиц техники, дополнительно на этот сезон они закупили еще 18 машин. Однако, в адрес подрядчиков часто можно услышать нарекания от костанайцев, из-за неочищенных улиц и тротуаров от снега. В городском отделе ЖКХ отмечают, что есть определенные сроки, когда должны чистить и вывозить снег.

«Обработка и очистка: При выпадении осадков проводится профилактическая обработка проезжей части и тротуаров противогололедным материалом с последующим проведением механического подметания с формированием снежного вала у прибордюрной части. Срок 1 – 2 день. Уборка снега: очистка секторов, остановочных павильонов, парковок, пешеходных переходов на улицах всех категорий.

Срок – со 2 по 5 день. Вывоз снега: вывоз снега с прибордюрной части улиц, остановок, парковок. Срок – с 5 по 9 день с момента выпадения осадков. В заключении проводится контроль качества выполнения работ», — сообщил и.о руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Куанышбай Аманкулов.

В защиту подрядных организаций выступил и аким города.

«Не могут подрядчики сразу побежать, и за ночь все убрать. Да, они сами не справляются. Было бы наверное правильно, если бы я им сказал, вся вина их, давайте их штрафовать. Это же неправильно. Это было бы популизмом. Наши подрядчики работают, технику обновляют. Они работают», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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