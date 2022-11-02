Вывозят якобы на международные мероприятия — глава МВД о торговле детьми

В МВД намерены изменить порядок выезда несовершеннолетних казахстанцев за рубеж, передает Tengrinews.kz.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил о панируемых действиях в этом вопросе, так как торговцы людьми вывозят детей из страны под видом приглашения на международные мероприятия.

О планируемых изменениях рассказал глава Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

«На практике мы сталкиваемся с такими преступлениями, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля новорожденными детьми с целью усыновления, торговля человеческими органами и принуждение к попрошайничеству. (…) Дети — это наиболее уязвимая группа риска, которая часто становится объектом преступления и поэтому нуждается в особом внимании. (Предусмотрены. — Прим.) поправки в закон о миграции населения в части определения порядка выезда граждан не достигших 16 лет из Казахстана», — пояснил он на форуме по вопросам противодействия торговле людьми.

Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что и сейчас выезд детей за рубеж контролируется, без одобрения родителей посторонний человек не сможет вывезти ребенка за границу. Однако, родителей могу вводить в заблуждение.

«Здесь будут смотреть, например, с какой целью выезжают. У нас бывает иногда, что вывозят детей по поддельным документам, или путем обмана, якобы на какие-то международные мероприятия. И потом нам уже трудно его вернуть. Здесь мы должны проявлять бдительность и знать, насколько и куда они едут, что это за человек, которой их везет, с какой целью, то есть здесь больше профилактические меры», — пояснил министр.

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