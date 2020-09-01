Выздоровевшие от COVID-19 пациенты могут сдать свою плазму для больных коронавирусом

Центр крови предлагает использовать плазму уже выздоровевших от «Ковида» пациентов, чтобы повысить иммунитет заболевших. Переливание должно стать вспомогательным средством в борьбе с вирусом, передает alau.kz

Статистика заболевших коронавирусом в регионе падает. Но вероятно это может стать лишь затишьем перед бурей. Что принесет осенняя волна заболевания, не знает никто, но в центре крови к ней решено подготовиться по-новому. В области предлагают средство для помощи заболевшим COVID-19 — плазма крови от уже переболевших коронавирусом пациентов.

«Эта плазма помогает больным, которые сейчас находятся на лечении с тяжелой формой, помогает им справиться с этим недугом. Она поддерживает их иммунитет. То есть в организм больного с этой плазмой вводятся готовые антитела к этой инфекции и поэтому они помогают больному быстрее справиться с этой инфекцией»,- рассказала Елена Иосипенко, директор Костанайского областного центра крови.

Такое переливание нельзя назвать лекарством, но оно придаст больному силы и укрепит иммунитет. Плазму нужно вводить, когда у пациента только ухудшается состояние, и его переводят в палату интенсивной терапии. Этот опыт в первой половине года уже испытали медики во многих странах. Тогда это делалось в экспериментальном порядке. Теперь сделан вывод о применении плазмы выздоровевших пациентов и в Костанае этот опыт хотели бы внедрить.

«Согласно протоколу эту плазму мы будем заготавливать от 1 донора 600 мл. Это полная стандартная доза плазмы. Она будет делиться на 2 дозы, и переливаться одному больному от одного донора дважды по 300 мл с интервалом в 6-8 часов»,- пояснила Елена Иосипенко.

Новое начинание столкнулось с проблемой. Несмотря на то, что коронавирусом переболели многие жители региона, найти среди них подходящих доноров оказалось не просто. Во-первых, нужны люди, переболевшие тяжелой формой «Ковида». В их плазме содержится достаточно антител для борьбы с болезнью. Плазма тех, кто болел в легкой форме или тем более бессимптомно не подойдет. К тому же донорами могут стать только мужчины или не рожавшие и не беременные женщины. В итоге из 100 опрошенных только 6 подошли под все условия и смогут сдать плазму.

«Все из них дали согласие на добровольное безвозмездное участие в донорстве. Для того, чтобы помочь тем, кто сейчас находится на лечении. И в течении этой недели, с завтрашнего дня получив уже последние результаты исследования, мы их дополнительно обследуем на инфекции. Мы будем приглашать их на донацию плазмы»,- сказала директор центра.

Так как сейчас доноров немного, то антикоронавирусную плазму у каждого постараются взять несколько раз. При этом очень важно успеть до того момента, как антитела начнут ослабевать в организме. Они ярко проявляются только 3-4 недели после выздоровления. Все, кто переболел тяжелой формой «Ковида» и хочет помочь новым пациентам, могут обратиться в Костанайский центр крови.

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