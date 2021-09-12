Выживут богатейшие? Цена отрубей приближается к стоимости зерна в Казахстане

Кормить домашний скот в Казахстане становится все дороже: на фоне дефицита стоимость даже самых доступных кормов бьет рекорды, передает телеканал КТК.

Так, фермеры Актюбинской области бьют тревогу – пшеничные отруби подорожали почти в два раза – с 27 тысяч (133 доллара) до 100 тысяч тенге (234 доллара). При этом ожидается, что цена продолжит расти. пишет ru.sputnik.kz

К примеру, на Ново-Альджанском мелькомбинате за тонну зерна просят до 110 тысяч тенге, а тонна отрубей обойдется в 90 тысяч.

Удорожание отрубей, которые являются побочным отходом от переработки зерна, усугубляет тот факт, что заготовить сено при минувшем засушливом лете почти не удалось.

Владельцы мукомольного предприятия не вышли к возмущенным фермерам, отправив для разговора с ними руководителя отдела продаж. Тот объясняет удорожание своей продукции просто – есть спрос, цена растет.

«Весной мы продавали отруби по 57 тенге, потом – по 65-70 тенге. А недавно подняли цены до 85. Потому что есть большой спрос. В других областях тоже по этой же цене продают – и в Уральске, и в Костанае. Это нынешняя рыночная стоимость. Если удешевим, на всех не хватит. У кого есть деньги, тот и так купит», — говорит представитель мелькомбината Амир Баспанов.

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