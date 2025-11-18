Жители Костаная всё чаще жалуются на долгий приезд бригад скорой помощи. Как объяснили в областной станции СМП, нагрузка на службу за последние дни выросла в 2,5 раза: вместо обычных 800–900 обращений в сутки по региону фиксируется не менее 1,5 тыс. вызовов.

«Было у нас 56 бригад по области, сейчас мы в городе Костанай увеличиваем количество бригад, отдельно выводим в ночное время обслуживание 4-й категории срочности. Но при этом весь объём поступающих вызовов сложно в установленный законом промежуток обслужить», — сообщил заместитель главного врача Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи Олег Мелешенко.

По его словам, ежедневно в Костанае на линию выходит 18–20 бригад, в ближайшее время добавят ещё две. Нормативы доезда остаются прежними: для 1-й категории — до 10 минут, 2-й — до 15 минут, 3-й — до 30 минут, 4-й — в течение часа. Однако действует принцип приоритета экстренных состояний.

«Если во время ожидания поступает вызов 1 или 2 категории, соответственно увеличивается время ожидания 4-й категории — там пациент не экстренный, хронический. Задержки идут по 3–4 категориям, по экстренности мы перенаправляем», — уточнил Мелешенко.

Причиной всплеска обращений медики называют разгар эпидсезона и затянувшуюся тёплую осень. Дополнительно ситуацию осложняют нецелевые вызовы.

«Скорую необходимо вызывать действительно при необходимости — когда нет возможности обратиться амбулаторно или получить помощь в ночное время. Скорая не вправе выдавать больничные листы, оформлять справки, освобождения от школы или обеспечивать население лекарствами при ОРВИ», — подчеркнул представитель станции.

Дефицита кадров, по данным службы, нет. Автопарк региона накануне пополнили 50 спецмашин, из них 22 направлены в Костанай. Они выйдут на линию после завершения оформления документов.

