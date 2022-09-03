Взаперти двое. Из-за угрозы детонации боеприпасов в «Оружейной палате» пожарные не могут попасть в подвал

3 сентября в 11:20 на проспекте Н.Назарбаева 115, произошло возгорание отдельно стоящих одноэтажных зданий магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО «ЮГ» и здания столовой на предварительной площади более S=2000 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Также огнем повреждены рядом припаркованные два легковых автомобиля.

Огнем охвачены 8 частных жилых домов. Со слов хозяина оружейного магазина в подвале находятся 2 человека, личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов. Локализации и ликвидации нет.

Причина пожара устанавливается . Задействовано сил и средств по повышенному рангу вызова : 40 чел.л/с.,12 ед.тех.).

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