Взимать плату за проезд по неотремонтированным дорогам не будут — министр

Взимать плату за проезд по неотремонтированным дорогам в Казахстане не будут. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает Tengrinews.kz.

По словам министра, внедряемая платность на автодорогах «позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет».

«Мы планируем внедрить платность до 2025 года на 11 тысячи километрах автомобильных дорог. На первом этапе — на 5,8 тысячах километрах. Но сегодня информация была немного искажена, я думаю, что мы дополнительно отработаем с перевозчиками. Я хотел бы сразу отметить, что это не коснется дорог, которые не отремонтированы. Будут в первую очередь запускаться отремонтированные дороги, с бездефектными участками, то есть это будут дороги первой категории. Далее мы уже перейдем к дорогам второй категории. Я недавно слышал возмущение у нас Западный Казахстан – Уральск, Актобе. На самом деле участки дорог в Актюбинской области не подпадают под платность. Там должны до 2025 года соответствующие ремонтно-реновационные работы пойти. Необходимо будет соответствующие национальному стандарту установить категорийность, и только после этого будет введена платность», — сказал Атамкулов во время отчетной встречи с населением.

По словам министра, МИИР, «КазАвтоЖол» и НПП «Атамекен» проводят разъяснительную работу с казахстанскими дальнобойщиками, которые выразили протест по поводу внедрения платных дорог.

«Я хотел бы отметить, что 3-4 дня назад случились инциденты, где многие водители-дальнобойщики выразили возмущение по поводу внедрения платности на новых участках. Для решения данного вопроса Представителями Министерства, АО «НК «КазАВтоЖол», НПП «Атамекен» и Kazlogistiks была проведена соответствующая разъяснительная работа. (…)

Платные дороги — общемировая практика. Система платности во многих странах отражает справедливый принцип «Кто пользуется дорогой — тот платит за ее содержание», так как зачастую, в погоне за прибылью, у нас большегрузный автотранспорт, который осуществляет перевозку инертных материалов, разрушает дорожное полотно. Кроме того, через территорию Казахстана проезжают десятки тысяч транзитных грузовых машин из третьих стран, они изнашивают наши дороги, а ведь наши перевозчики проезжая по территории зарубежных стран платят соответствующие сборы», — добавил глава МИИР.

Напомним, протесты дальнобойщики начались еще 30 мая. Акция протеста в ЗКО продолжилась 31 мая. Дальнобойщики написали письмо на имя председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол». В нем они прописали все свои требования и отметили, что при положительном решении готовы заплатить за проезд. Но не 25 тенге за километр, как изначально говорилось, а 5 тенге.

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