Взимать плату за проезд по неотремонтированным дорогам не будут — министр

liter.kz
Взимать плату за проезд по неотремонтированным дорогам в Казахстане не будут. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает Tengrinews.kz.
По словам министра, внедряемая платность на автодорогах «позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет».
По словам министра, МИИР, «КазАвтоЖол» и НПП «Атамекен» проводят разъяснительную работу с казахстанскими дальнобойщиками, которые выразили протест по поводу внедрения платных дорог.
«Я хотел бы отметить, что 3-4 дня назад случились инциденты, где многие водители-дальнобойщики выразили возмущение по поводу внедрения платности на новых участках. Для решения данного вопроса Представителями Министерства, АО «НК «КазАВтоЖол», НПП «Атамекен» и Kazlogistiks была проведена соответствующая разъяснительная работа. (…)
Платные дороги — общемировая практика. Система платности во многих странах отражает справедливый принцип «Кто пользуется дорогой — тот платит за ее содержание», так как зачастую, в погоне за прибылью, у нас большегрузный автотранспорт, который осуществляет перевозку инертных материалов, разрушает дорожное полотно. Кроме того, через территорию Казахстана проезжают десятки тысяч транзитных грузовых машин из третьих стран, они изнашивают наши дороги, а ведь наши перевозчики проезжая по территории зарубежных стран платят соответствующие сборы», — добавил глава МИИР.
Напомним, протесты дальнобойщики начались еще 30 мая. Акция протеста в ЗКО продолжилась 31 мая. Дальнобойщики написали письмо на имя председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол». В нем они прописали все свои требования и отметили, что при положительном решении готовы заплатить за проезд. Но не 25 тенге за километр, как изначально говорилось, а 5 тенге.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области