Главный полицейский Костаная Булат Иманов на встрече с журналистами озвучил факты интернет-мошенничества в Костанае. Ситуация с интернет-мошенничеством не меняется.

В областном центре не стихает тема интернет-мошенничества. Люди продолжают «идти на поводу» у мошенников. Один из случаев произошёл с жительницей областного центра. Ей позвонили с предложением о бесплатной установке электрического счетчика.

«Для этого вам упадет СМС-код, который вы должны продиктовать. После того, как она продиктовала код. Через 10 минут поступает звонок, представляется сотрудником правоохранительной службы и говорят, что вы только что передали код и дали доступ мошенникам к вашему личному кабинету. В панике, «что делать?». Вы будете выполнять действия, которые мы вам будем говорить. Отправляют в один банк, чтобы она взяла кредит. В одном не дают, во втором не дают. В третьем дают кредит. Далее звонят мошенники и говорят, что вам необходимо положить деньги на тот счет, который мы вам скажем», — рассказал Булат Иманов.

Она идет в банк. При этом сотрудники банка говорят «Это мошенники». Она им не верит. Мошенники её ведут к терминалу, через который она перевела мошенникам деньги.

«Далее говорят, что суммы недостаточно. Нужно ещё 1 млн тенге. Она идет домой, закладывает свои сбережения, занимает у коллег деньги. Всё выкладывает на счет интернет-мошенникам. повторно она приходит в банк, ей снова сотрудники говорят, что это мошенники. Она им не поверила, всё равно деньги положила. Вечером того же дня к ней поступает звонок (вырезать) говорят, что вашу квартиру хотят продать. Вам нужно срочно квартиру продать. От её имени в одной из фирм Костаная оставляют заявку о том, что я хочу продать квартиру. Приезжают риелторы. Покупают у нее квартиру за 10 млн. Эти деньги она переводит мошенникам. И только после этого её осенило, что её обманули», — заключил Иманов.

Полицейские буквально бьют тревогу, они просят, чтобы костанайцы их услышали.

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