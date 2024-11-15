Взяли кредит и передумали: новое правило заработало в Казахстане





В октябре в Казахстане начали действовать новые требования для банков и микрофинансовых организаций. Изменения затронули кредитование, защиту заемщиков и ставки по отдельным депозитам в иностранной валюте, передает lsm.kz

Одно из нововведений касается валютных вкладов. С 1 октября предельная рекомендуемая ставка по сберегательным депозитам сроком более 12 месяцев увеличилась с 1% до 2,5% годовых.

Новые условия распространяются только на вклады, которые были открыты или пролонгированы после 1 октября. При этом речь идет о рекомендуемом максимальном уровне ставки — окончательное решение о ее размере каждый банк принимает самостоятельно.

Еще одно изменение направлено на защиту заемщиков от мошенников. При оформлении беззалоговых онлайн-займов теперь предусмотрено анкетирование клиентов-физлиц. Предполагается, что такая мера позволит выявлять ситуации, когда человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, а затем переводит полученные деньги третьим лицам.

С 12 октября вступают в силу дополнительные требования к взаимодействию финансовых организаций с клиентами.

Одним из ключевых изменений станет возможность отказаться от отдельных займов в течение 14 дней после заключения договора. Штрафы и неустойка за такой отказ взиматься не должны. Однако заемщику придется заплатить вознаграждение, начисленное за те дни, когда он фактически пользовался кредитными средствами.

Подобный порядок предусмотрен и для добровольного страхования, связанного с займом. При отказе от страховки размер возвращаемой суммы будет зависеть от фактического срока действия полиса. Банк или МФО также сможет удержать расходы, непосредственно связанные с предоставлением финансового продукта.

О возможности отказаться от соответствующего продукта финансовая организация должна сообщить клиенту заранее — до заключения договора.

Кроме того, вводятся ограничения на недобросовестные практики при продаже финансовых продуктов. Банкам и МФО запрещается скрывать от клиентов существенные условия, стоимость и возможные риски, а также навязывать кредиты и дополнительные услуги.

Вывеска может обернуться штрафом: что проверяют в Костанае В Костанае усилили контроль за соблюдением законодательства о языках. С октября 2025 года городской отдел...

После сообщения об угрозе в школе №17 начали расследование Полиция начала досудебное расследование после сообщения об угрозе минирования школы №17. Здание учебного заведения обследовали....

Казахский бесплатно: где в Костанае можно выучить государственный язык В Костанае бесплатные курсы государственного языка посещают 560 жителей города. Об этом сообщила руководитель городского...