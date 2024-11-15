Взяли кредит и передумали: новое правило заработало в Казахстане

В октябре в Казахстане начали действовать новые требования для банков и микрофинансовых организаций. Изменения затронули кредитование, защиту заемщиков и ставки по отдельным депозитам в иностранной валюте, передает lsm.kz
Одно из нововведений касается валютных вкладов. С 1 октября предельная рекомендуемая ставка по сберегательным депозитам сроком более 12 месяцев увеличилась с 1% до 2,5% годовых.
Новые условия распространяются только на вклады, которые были открыты или пролонгированы после 1 октября. При этом речь идет о рекомендуемом максимальном уровне ставки — окончательное решение о ее размере каждый банк принимает самостоятельно.
Еще одно изменение направлено на защиту заемщиков от мошенников. При оформлении беззалоговых онлайн-займов теперь предусмотрено анкетирование клиентов-физлиц. Предполагается, что такая мера позволит выявлять ситуации, когда человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, а затем переводит полученные деньги третьим лицам.
С 12 октября вступают в силу дополнительные требования к взаимодействию финансовых организаций с клиентами.
Одним из ключевых изменений станет возможность отказаться от отдельных займов в течение 14 дней после заключения договора. Штрафы и неустойка за такой отказ взиматься не должны. Однако заемщику придется заплатить вознаграждение, начисленное за те дни, когда он фактически пользовался кредитными средствами.
Подобный порядок предусмотрен и для добровольного страхования, связанного с займом. При отказе от страховки размер возвращаемой суммы будет зависеть от фактического срока действия полиса. Банк или МФО также сможет удержать расходы, непосредственно связанные с предоставлением финансового продукта.
О возможности отказаться от соответствующего продукта финансовая организация должна сообщить клиенту заранее — до заключения договора.
Кроме того, вводятся ограничения на недобросовестные практики при продаже финансовых продуктов. Банкам и МФО запрещается скрывать от клиентов существенные условия, стоимость и возможные риски, а также навязывать кредиты и дополнительные услуги.
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