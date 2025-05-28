В службу «Айкомек» продолжают поступать жалобы от костанайцев на проблемы с освещением. Аким Костаная отметил, что в последнее время часто фонари не работают на улице Арыстанбекова.

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«Поступают обращения в связи с отсутствием уличного освещения. Постоянно ул.Арыстанбекова замечания делают. Постоянно там у нас перегорает, то левая, то правая сторона. В чём там дело? Реконструкция была по ул.Арыстанбекова. Там 5 лет даже не прошло, если я не ошибаюсь. Вы, если обслуживаете, обслуживайте до конца. Я Вам сказал разобраться. За Ваш счет все это будет. Разберитесь, месячный срок я даю. Вот одна улица после реконструкции. Начинается весна-зима постоянно там гаснет уличный свет. Это безопасность. Персонально вашему предприятию. Взялись за обслуживание — занимайтесь. Это ваше теперь. Вообще по освещению надо смотреть. Пусть бригада выезжает. Это не должно быть только по звонку -«Айкомек» и тд. У вас сейчас «умная система», если не ошибаюсь, 69% города подключено к системе. Значит на 69% должно быть снижение этих звонков. Вы должны мониторить. У вас программное обеспечение, оборудование показывает то, что даже фонарь не горит, так же вы презентовали? А не на звонки ориентироваться»,- жестко высказался глава города.

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